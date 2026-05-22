СМИ: ЕС требует от Зеленского расследовать коррупционный скандал

Европейские лидеры оказывают давление на президента Украины Владимир Зеленский, требуя активного расследования коррупционного скандала, связанного с бывшим главой его офиса Андрей Ермак.

Об этом сообщает Die Zeit.

По информации источников издания, после отставки Ермака в 2025 году канцлер Германии Фридрих Мерц в разговоре с Зеленским дал понять, что дальнейшие перспективы Украины на пути в Евросоюз зависят от реакции Киева на коррупционный скандал.

Как отмечает Zeit, аналогичные сигналы украинскому руководству также направили президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

При этом, по данным издания, украинские власти пока не выполнили требования европейских партнеров.

11 мая Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины сообщила о предъявлении Ермаку обвинений в легализации денежных средств при строительстве элитной недвижимости под Киевом.

14 мая Высший антикоррупционный суд Украины постановил арестовать экс-чиновника с возможностью внесения залога в размере 140 млн гривен. Уже 18 мая Ермак вышел из СИЗО после внесения указанной суммы.