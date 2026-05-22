США одобрили продажу Украине оборудования для систем Hawk на $108 млн

Государственный департамент США 21 мая одобрил возможную продажу Украине оборудования для зенитно-ракетных комплексов MIM-23 Hawk на общую сумму около 108,1 млн долларов.

Как говорится в сообщении американской стороны, сделка предусматривает поставку различных запасных частей для ракетных систем Hawk, а также услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования. Кроме того, пакет включает инженерные, технические и логистические услуги, необходимые для эксплуатации комплексов.

Основным подрядчиком проекта станет Sierra Nevada Corporation, расположенная в штате Колорадо. При этом сроки поставки оборудования и начала выполнения контракта пока не уточняются.

В Госдепартаменте подчеркнули, что предполагаемая сделка не окажет негативного влияния на боеготовность вооруженных сил США и соответствует внешнеполитическим интересам Вашингтона.

Украина продолжает получать вооружения из США в рамках программы PURL — инициативы НАТО, предусматривающей закупку американского оружия для Киева за счет финансирования европейских стран.

Ранее Financial Times сообщала, что на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке США предупредили европейских союзников о возможных задержках поставок вооружений, включая боеприпасы, используемые украинской армией.

Несмотря на это, в офисе президента Украины Владимира Зеленского 19 мая заявили, что поставки вооружений по программе PURL продолжаются в штатном режиме.