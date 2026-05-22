Бирмингем впервые возглавил мэр-мусульманин

First News Media10:45 - Сегодня
Второй по численности населения город Великобритании после Лондон — Бирмингем — впервые в своей истории возглавил мэр-мусульманин.

Новым главой города стал выходец из Пакистана Закир Чаудхри. Информация об этом опубликована на официальном сайте городского совета Бирмингема.

Как сообщает Geo News, во время церемонии вступления Чаудхри в должность в здании городского совета присутствовал мусульманский капеллан, который прочитал молитву о благополучии и успешной работе нового мэра.

За последние десятилетия демографическая ситуация в Бирмингеме существенно изменилась на фоне масштабной иммиграции. В настоящее время значительную часть населения города составляют выходцы из стран Южной Азии, а также представители мусульманской общины.

Столицу Великобритании — Лондон — также возглавляет мэр-мусульманин пакистанского происхождения Садик Хан. Он занимает этот пост с 2016 года.

Ранее мэром Нью-Йорка был избран мусульманин Зохран Мамдани.

