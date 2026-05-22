Али Асадов встретился с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым

Находящийся с рабочим визитом в городе Ашхабад Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов 22 мая встретился с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в Кабинете Министров.

А.Асадов передал главе туркменского государства приветствия Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

С.Бердымухамедов поблагодарил за приветствия Президента Ильхама Алиева и просил передать и его приветствия главе Азербайджанского государства.

В ходе встречи было подчеркнуто динамичное развитие основанного на взаимном доверии политического диалога между Азербайджаном и Туркменистаном, обсуждались возможности расширения двустороннего сотрудничества в различных направлениях.