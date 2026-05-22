Анар Гулиев: «Проведение WUF13 в Баку продемонстрировало высокое доверие ООН к Азербайджану»

«WUF13 является логическим продолжением последовательных усилий Азербайджана по формированию политики в соответствии с Новой программой развития городов и Целями устойчивого развития, а также выходом национальных градостроительных дискуссий, проводимых в стране, на международную платформу».

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом заявил Национальный координатор 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Азербайджане Анар Гулиев на итоговой пресс-конференции форума в Баку.

По его словам, проведение Всемирного форума городов — это не только огромная ответственность, но и показатель высокого доверия, оказанного Азербайджану со стороны ООН-Хабитат и международного сообщества.

Анар Гулиев отметил, что WUF13 запомнился широким участием в глобальном масштабе: всего в форуме приняли участие 53 500 человек, из которых около 50 000 присутствовали очно, а более 3 000 подключились онлайн.

В рамках форума было организовано более 400 ключевых мероприятий, на которых выступили порядка 400 спикеров из 125 стран.

Он подчеркнул, что в рамках WUF13 был внедрен ряд важных новшеств. Одним из них стала сессия «Заявление лидеров», впервые организованная по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева. В этой сессии приняли участие 27 глав государств, правительств и руководителей международных организаций, продемонстрировав мощную политическую поддержку глобальной градостроительной повестке.

Национальный координатор добавил, что важным этапом стала и встреча министров, прошедшая в рамках форума. Во встрече приняли участие делегации из 111 стран, при этом 80 стран были представлены на уровне министров и заместителей министров, а остальные делегации — на уровне послов и высокопоставленных официальных лиц.

По его словам, эта встреча, проведенная азербайджанской стороной, создала платформу для более интерактивных и ориентированных на результат дискуссий по реализации Новой программы развития городов, а ее итоги внесут вклад в заседания высокого уровня, которые пройдут в ООН.

Анар Гулиев также сообщил, что WUF13 отражает масштабы реализуемой Азербайджаном программы градостроительства и восстановления. В рамках восстановительных работ на освобожденных территориях полностью перестраиваются 12 городов и более 300 сел, утверждены генеральные планы 110 городов и сел, а по еще 4 населенным пунктам планировочные работы продолжаются.