Анастасия Йоппе на WUF13: «В Баку потрясающая еда, а сам город выглядит просто великолепно»

«Я очень впечатлена организацией. Выставка Urban Expo оказалась особенно интересной, и мне особенно приятно, что форум проходит именно в Баку — это замечательный город».

Об этом корреспонденту 1news.az сообщила Анастасия Йоппе (Anastasia старший координатор экологической группы в архитектурном бюро, в рамках шестого дня 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

«Я здесь уже во второй раз, и мне искренне нравится бывать у вас. Люди очень гостеприимные, еда потрясающая, а сам город выглядит великолепно.

Суть подобных форумов заключается в том, чтобы инициировать и продвигать важные дискуссии. Очевидно, что форум создал ценную платформу для диалога, обмена опытом и сотрудничества.

Я уверена, что многие дискуссии и контакты, налаженные здесь, продолжатся и после завершения форума, и в итоге приведут к действительно значимым результатам», - отметила она.