Оверчук: Пашинян отсутствием на саммите ЕАЭС сигнализирует о своих приоритетах

Решение премьер-министра Армении Никола Пашиняна не приезжать на саммит ЕАЭС в Казахстане является определенным сигналом того, как глава кабмина выставляет свои приоритеты, считает вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

"То что его (Пашиняна - ред.) там не будет - это уже определенный сигнал, как он выставляет свои приоритеты", - сказал Оверчук, отвечая на вопрос РИА Новости о том, как отразится отсутствие Пашиняна на предстоящем саммите ЕАЭС.

Вице-премьер отметил, что пока остается возможность какой-то формы участия премьера Армении в саммите по видеосвязи. Оверчук добавил, что такой формат работы станет более предпочтительным выбором, чем полное отсутствие Пашиняна на форуме.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что не поедет на саммит ЕАЭС в Астану 28-29 мая из-за предвыборной кампании в республике, страну представит вице-премьер Мгер Григорян.