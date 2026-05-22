Оверчук: РФ не может оставлять без внимания заявления о стремлении Армении в ЕС

Россия не может оставлять без внимания заявления о стремлении Армении вступить в Евросоюз, который превратился «во враждебный для Москвы военно-политический блок».

Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

"Конечно, мы не можем это оставлять без внимания. Особенно в нынешней ситуации, когда Европейский союз из экономического интеграционного объединения фактически превращается в военно-политический союз, который не скрывает своей враждебности по отношению к нашей стране. Мы это без внимания оставлять не можем", - сказал он.

Ереван должен как можно быстрее определиться с выбором между Европейским союзом (ЕС) и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), - заявил он.

"Учитывая те заявления и то законодательство, которое принято сегодня в Армении, мы бы считали правильным, если бы Армения определилась с выбором относительно ЕАЭС или ЕС", - указал он.

"Никто не выталкивает Армению из ЕАЭС, просто они сами сказали, что хотят вступать в ЕС. Нужно определиться. Чем скорее это будет сделано, тем это будет лучше для всех", - добавил Оверчук.

Источник: ТАСС