Экс-премьер Франции Атталь намерен участвовать в выборах президента в 2027 году

First News Media16:50 - Сегодня
Бывший премьер-министр Франции и лидер центристской президентской партии «Ренессанс» Габриэль Атталь заявил о намерении участвовать в выборах президента республики.

«Я принял решение о выдвижении моей кандидатуры на выборах президента», - сказал он во время митинга в департаменте Авейрон на юге Франции. Трансляция встречи велась на странице Атталя в X.

37-летний экс-премьер, занимавший этот пост с января по сентябрь 2024 года, заявил, что намерен вернуть французам оптимизм и стремление к развитию, противопоставив это нынешней политике, которую он охарактеризовал как «управление упадком». По его словам, гражданам постоянно внушают, что будущее неизбежно будет хуже настоящего, а единственное, что им остается, - пытаться смягчить последствия этого ухудшения для себя лично.

Первый тур президентских выборов во Франции запланирован на апрель 2027 года. Конкретная дата пока не определена, он должен состояться за 20-35 дней до истечения срока полномочий действующего президента Эмманюэля Макрона 13 мая 2027 года. Если в первом туре ни один из претендентов на пост главы государства не наберет более 50% голосов, два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов, примут участие во втором туре голосования, который проводится две недели спустя. Макрон по истечении своего второго президентского срока больше не сможет баллотироваться на пост главы государства из-за ограничений, прописанных в конституции.

Источник: ТАСС

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
