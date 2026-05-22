Начштаба ВС Пакистана прибудет в Иран на переговоры

Командующий армией Пакистана фельдмаршал Асим Мунир 22 мая в рамках посреднической миссии между Ираном и США прибудет в Тегеран на переговоры с властями исламской республики.

Об этом сообщило агентство IRNA со ссылкой на источник.

По его информации, Мунир уже вылетел в Тегеран, где находится с трехдневным визитом глава пакистанского МВД Мохсин Раза Накви, проведший несколько встреч с иранскими властями.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американская администрация фиксирует небольшой прогресс на переговорах по ситуации вокруг Ирана.