«Манчестер Сити» стал обладателем Кубка Англии сезона-2025/26

«Манчестер Сити» обыграл лондонский «Челси» в финальном матче Кубка Англии со счетом 1:0 и завоевал восьмой подобный трофей в своей истории.

Решающая встреча прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Единственный гол в матче был забит на 71-й минуте нападающим Антуаном Семеньо, которому ассистировал форвард Эрлинг Холанд. Благодаря этой победе «горожане» реабилитировались за поражения в двух предыдущих финалах турнира и завоевали свой второй крупный трофей за последние два месяца.

Выиграв Кубок Англии в восьмой раз, «Манчестер Сити» сравнялся по количеству титулов с «Челси», «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем». Лидерами по числу побед в истории турнира остаются «Манчестер Юнайтед» (13 трофеев) и «Арсенал» (14 трофеев). Для лондонского «Челси» это поражение означает, что команда рискует остаться без участия в европейских кубковых турнирах на следующий сезон.