Завтра в Баку воздух прогреется до 28 градусов тепла

24 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Об этом 1news.az сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Ближе к ночи в некоторых местах возможен кратковременный небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных местах будет туман. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-19°, днем - 23-27° тепла. Атмосферное давление снизится с 762 до 759 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 65-75%.

В районах Азербайджана местами ожидаются временами осадки. В отдельных местах возможно кратковременное усиление, грозы, град, в высокогорных районах - снег, в вечерние часы вероятно некоторое усиление дождя. Ночью и утром в некоторых местах будет туман. Западный ветер местами будет временами усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 14-17°, днем 23-28° тепла, в горах ночью 4-9°, днем 12-17°, в некоторых местах 20-23° тепла.