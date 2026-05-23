СМИ: США могут возобновить удары по Ирану в ближайшие 3 дня

Администрация США, включая представителей Пентагона и разведывательного сообщества, готовится к возможному возобновлению ударов по Ирану в ближайшие три дня.

Об этом сообщила телекомпания CBS со ссылкой на источники.

По их данным, часть американских военных и сотрудников разведки отменила планы на трехдневные выходные по случаю Дня поминовения, который отмечается в США 25 мая 2026 года, на фоне ожиданий возможных ударов.

Отмечается, что представители Пентагона и разведывательных структур также начали обновлять списки личного состава на американских объектах за рубежом. Это связано с сокращением присутствия США на Ближнем Востоке и опасениями возможного ответа со стороны Ирана.

Телекомпания подчеркивает, что на вечер пятницы окончательного решения о нанесении новых ударов принято не было.

Ранее портал Axios сообщал, что президент США Дональд Трамп склоняется к возобновлению ударов по Ирану на фоне разочарования ходом переговоров. По данным источников, американскому лидеру доложили о состоянии переговорного процесса и возможных сценариях в случае их срыва.