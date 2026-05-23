Ильхам Алиев: Усилия Азербайджана по восстановлению постконфликтных территорий получили международное признание

Усилия Азербайджана по постконфликтному восстановлению получили широкое признание международного сообщества.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации в аккаунте президента Ильхама Алиева в соцсети Х.

"Азербайджан, как страна, пострадавшая от урбицидa, культуроцида и экоцида, сегодня ведет масштабное восстановление 9 городов и сотен сел в Карабахе и Восточном Зангезуре "с нуля". Поэтому мы гордимся тем, что усилия Азербайджана по постконфликтному восстановлению получили широкое признание международного сообщества. Эти усилия отмечаются как ценный пример для других постконфликтных ситуаций по всему миру", - говорится в публикации главы государства.