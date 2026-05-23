Роспотребнадзор приостановил продажу нескольких коньяков из Армении

Роспотребнадзор выявил в обороте алкогольную продукцию из Армении, не соответствующую обязательным требованиям, и распорядился приостановить ее реализацию в России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Под ограничения попала продукция трех армянских производителей: ВЕДИ-АЛКО, Абовянский коньячный завод и Винно-коньячный дом «Шахназарян».

В частности, речь идет о красном полусладком вине «Гетап Вернашен» и белом сухом вине «Веди Алко» из линейки «Легенды ARNI», произведенных «ВЕДИ-АЛКО». Также в перечень некачественной продукции вошли «Армянский коньяк 5 звезд» производства Абовянского коньячного завода и семилетний коньяк «Шахназарян ХО» производства винно-коньячного дома «Шахназарян».

Ведомство не уточнило, каким именно требованиям не соответствует продукция. Информация о приостановке продаж и необходимости изъятия алкоголя из оборота направлена импортерам и торговым организациям, говорится в публикации. В Роспотребнадзоре заявили, что ситуация находится на контроле ведомства.

Накануне Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в России всех партий минеральной воды «Джермук». По данным ведомства, вода не соответствует информации, указанной в маркировке, что является нарушением требований технического регламента ЕАЭС: в ней превышено содержание гидрокарбоната — иона, хлоридов и сульфатов.

Кроме того, на этой неделе Россельхознадзор ограничил ввоз цветов из Армении «до окончания инспекции тепличных хозяйств и завершения анализа ее результатов». По данным ведомства, при ввозе 96,2 млн шт. цветочной продукции из республики было выявлено 135 подлежащих карантину в ЕАЭС объектов. В Россельхознадзоре также заявили о проблемах с овощами и фруктами из Армении.

