Армия Израиля нанесла новые удары по Ливану
Израильские военные нанесли ночью новые удары по территории Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
Целью атак названы объекты шиитской организации "Хезболлах". Удары были, в частности, нанесены по подземному объекту в долине Бекаа на востоке республики, сообщили в армии. По данным израильских военных, там производилось оружие для шиитских бойцов.
Кроме того, удару подверглись военные объекты "Хезболлах" в районе города Тир на юге Ливана, отметили в пресс-службе.
