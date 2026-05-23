Армия Израиля нанесла новые удары по Ливану

Израильские военные нанесли ночью новые удары по территории Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Целью атак названы объекты шиитской организации "Хезболлах". Удары были, в частности, нанесены по подземному объекту в долине Бекаа на востоке республики, сообщили в армии. По данным израильских военных, там производилось оружие для шиитских бойцов.

Кроме того, удару подверглись военные объекты "Хезболлах" в районе города Тир на юге Ливана, отметили в пресс-службе.