Ильхам Алиев поздравил всех участников WUF13 с успешным и результативным проведением форума

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил всех участников 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) с успешным и результативным проведением мероприятия.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации в аккаунте президента Ильхама Алиева в соцсети Х.

"Азербайджан вновь удостоился чести принять еще одно важное глобальное мероприятие - 13-ю сессию Всемирного форума городов (WUF13). Это второй по масштабу международный форум, проведенный в стране после COP29. Сегодня мы поздравляем всех участников, партнеров и семью ООН, в частности, программу UN-Habitat, с успешным и результативным проведением WUF13", - говорится в публикации главы государства.