В аккаунтах президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликован пост о WUF13

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал публикацию, посвященную 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), в своих аккаунтах в социальных сетях.

"Азербайджан вновь удостоился чести принять еще одно важное глобальное мероприятие - 13-ю сессию Всемирного форума городов (WUF13). Это второй по масштабу международный форум, проведенный в стране после COP29.

Сегодня мы поздравляем всех участников, партнеров и семью ООН, в частности, программу UN-Habitat, с успешным и результативным проведением WUF13.

Форум с участием около 60 тысяч человек стал крупнейшим за всю историю проведения Всемирного форума городов. Впервые по инициативе Азербайджана был проведен Саммит лидеров, который придал дополнительный политический импульс глобальной городской повестке".