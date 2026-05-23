Мировые СМИ написали о роли WUF13 в формировании глобальной градостроительной повестки

Мировые медиа широко осветили роль WUF13 в формировании новой глобальной градостроительной повестки.

Международные медиа высоко оценили организацию форума в Баку, выступление Президента Ильхама Алиева на церемонии открытия и реализуемые в Азербайджане проекты "Умный город", "Умное село" и "Зеленая зона".

Отмечается, что зарубежные медиа представили WUF13 как важную международную платформу для обсуждения вопросов климатической устойчивости, доступности жилья, цифровой трансформации и урбанизации.

WUF13 с первого дня вызвал большой интерес у турецких медиа. Anadolu Ajansı, Haber Global, TRT Haber, CNN Türk, Yeni Şafak, Milliyet, Türkiye Gazetesi, Akşam, Star и İhlas Haber Ajansı представили форум как важную международную платформу. В публикациях отмечалось, что Баку стал центром обсуждений в сферах урбанизации, "умных городов", зеленой энергетики и устойчивого транспорта. Также подчеркивались высокий уровень организации форума и логистические возможности Азербайджана.

Иранские медиа, включая IRNA, ISNA, Mehr News, Tasnim, Fars News, ILNA, YJC и Bultan News, оценили форум как важную площадку для обсуждения проблем градостроительства развивающихся стран. Особое внимание уделялось вопросам регионального сотрудничества, устойчивого развития городов и концепции "Зеленого города".

Пакистанские медиа - APP, Radio Pakistan, DND, The News, Nation и Tribune - назвали форум значимой платформой для обсуждения урбанизации и международного партнерства. Сообщалось, что пакистанская делегация представила в Баку свои проекты городского развития.

Российские медиа, включая ТАСС, РИА Новости, Интерфакс, "Российскую газету" и "Вестник Кавказа", отметили растущую роль Баку в международной градостроительной повестке. В публикациях подчеркивалось, что проведение WUF13 после COP29 вновь подтвердило способность Азербайджана принимать крупные международные мероприятия.

Индийские издания The Hindu, Times of India, Hindustan Times и агентство ANI охарактеризовали WUF13 как одну из ключевых международных платформ в сфере глобальной политики городского развития. В материалах отмечались высокий уровень организации форума и растущая роль Баку как центра международного сотрудничества в сфере урбанизации.

Казахстанские медиа - агентство "Казинформ", издания "Казправда", "24.kz" и "Егемен Казакстан" - охарактеризовали WUF13 как важную платформу сотрудничества и обмена опытом для Центральной Азии.

Узбекские UZA, Kun.uz, Gazeta.uz и Yuz.uz отметили роль форума в обсуждении устойчивого развития городов и инновационных моделей урбанизации.

Грузинские Interpressnews, 1TV и BM.ge назвали форум важной международной площадкой для стран региона, а украинские "Укринформ", "РБК-Украина" и "Интерфакс-Украина" уделили внимание вопросам восстановления городов, устойчивой инфраструктуры и цифровой урбанизации.

Египетские "Аль-Ахрам", Youm7 и Al Masry Al Youm подчеркнули значение форума для Ближнего Востока и Африки. Медиа ОАЭ и Саудовской Аравии отметили, что Баку стал одной из ключевых площадок глобальной градостроительной повестки.

Агентства Синьхуа Китая, Antara Индонезии, Bernama Малайзии, VNA Вьетнама, Associated Press США, AFP Франции, DPA Германии, ANSA Италии, EFE Испании, платформа BBC Великобритании, а также агентства «Ховар» Таджикистана, «Кабар» Кыргызстана, MTI Венгрии и BTA Болгарии также опубликовали обширные материалы о WUF13.

В материалах, опубликованных в международных СМИ, подчеркивается, что WUF13 стал решающим поворотным моментом в современной истории урбанизации. С первого до последнего дня форума мировая пресса держала в центре внимания представленные Азербайджаном инновационные решения в области зеленого развития, «умных» городов и инклюзивной жилищной политики как ключевые приоритеты глобальной повестки. Этот интерес мировых медиа показывает, что Бакинская платформа превратилась в уникальный центр диалога, объединяющий интересы всех стран вне зависимости от уровня экономического развития, а Азербайджан в очередной раз подтвердил статус стратегического центра силы, формирующего модели устойчивых городов будущего.

Источник: АЗЕРТАДЖ