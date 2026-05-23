В Азербайджане выплачены пособия, стипендии и соцпомощь за май

Сегодня Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана завершил выплаты пособий, стипендий и адресной государственной социальной помощи за май.

Как сообщает Report, об этом распространил информацию Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) при Министерстве труда и социальной защиты населения.

Ранее, 14 мая, были выплачены пенсии за май проживающим в Баку, Сумгайыте, Абшеронском районе и Нахчыванской Автономной Республике, а 20 мая — пенсионерам и лицам, которым пенсия была назначена на льготных условиях, проживающим в других регионах страны.