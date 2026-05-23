Спикер Милли Меджлиса посетила Генконсульство Азербайджана в Санкт-Петербурге

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках делового визита в Российскую Федерацию посетила Генеральное консульство Азербайджанской Республики в Санкт-Петербурге.

Как сообщили в отделе по связям с общественностью Милли Меджлиса, азербайджанская парламентская делегация посетила бюст общенационального лидера Гейдара Алиева, установленный в административном здании Генерального консульства, и возложила к нему цветы.

Кроме того, спикер подарила учреждению книги, посвященные жизни и деятельности Гейдара Алиева.

Затем в Генеральном консульстве был организован официальный прием, посвященный 28 Мая - Дню независимости Азербайджана, который продолжился концертной программой с участием известных деятелей искусства.