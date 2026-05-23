Президент: Содержательные обсуждения на WUF13 завершились принятием двух важных документов

Содержательные и всесторонние обсуждения на WUF13 завершились принятием двух важных документов.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации в аккаунте президента Ильхама Алиева в соцсети Х.

"Форум с участием около 60 тысяч человек стал крупнейшим за всю историю проведения Всемирного форума городов. Впервые по инициативе Азербайджана был проведен Саммит лидеров, который придал дополнительный политический импульс глобальной городской повестке. В рамках WUF13 состоялись содержательные и всесторонние обсуждения, которые завершились двумя ключевыми итоговыми документами - резюме председателя и Бакинским призывом к действию", - говорится в публикации.