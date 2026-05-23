МИД Азербайджана выразил соболезнования Китаю
Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Китаю в связи с гибелью людей в результате аварии на угольной шахте.
Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства в соцсети X.
«Мы глубоко опечалены трагическим взрывом на угольной шахте в провинции Шаньси Китая, который привёл к гибели многих людей и ранениям. Мы выражаем наши искренние соболезнования семьям и близким погибших и желаем скорейшего и полного выздоровления всем пострадавшим. Мы выражаем солидарность с властями и спасателями, участвующими в операциях по спасению и восстановлению, и разделяем скорбь всех, кого затронула эта трагедия», — отмечено в публикации.
We are deeply saddened by the tragic explosion at the coal mine in Shanxi Province of China, which resulted in the loss of many lives and injuries.
We extend our heartfelt condolences to the families and loved ones of those who lost their lives and wish a swift and full recovery… — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) May 23, 2026