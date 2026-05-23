 Медведев рекомендовал Пашиняну начинать переговоры о поставках американского СПГ | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Медведев рекомендовал Пашиняну начинать переговоры о поставках американского СПГ

First News Media15:02 - Сегодня
Медведев рекомендовал Пашиняну начинать переговоры о поставках американского СПГ

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев рекомендовал премьер-министру Армении Николу Пашиняну уже начинать переговоры о поставках американского СПГ, так как выгоды от участия в ЕАЭС для Армении при переориентации на Европу исчезнут.

«Самое время начинать переговоры о поставках американского сжиженного газа морем прямо в порты страны А [Армении]», — написал он в своем канале в «Максе». Политик добавил, что всем ясен тот факт, что «при переходе на европейские газовые цены население страны погонит этого дяденьку». Поэтому, по его мнению, премьеру Армении «приходится развязно крутить своими булками, стараясь понравиться сразу всем на свете». «Но так не бывает», — предостерег Медведев, подчеркнув, что «шансы приземлиться <...> на упрямого ежа экономических реалий растут каждый день».

Медведев также указал Пашиняну на то, что если Армения продолжит свой курс сближения с ЕС, оставаться членом ЕАЭС не получится, а значит и за газ придется платить по цене для Европы.

Источник: ТАСС

Поделиться:
267

Актуально

Мнение

«Baku Call to Action»: новый вектор глобальной урбанистики и триумф азербайджанской ...

Мнение

«Нас обманули»: российские Z-пропагандисты ищут оправдание потере влияния на ...

Общество

Завтра в Баку воздух прогреется до 28 градусов тепла

Политика

В аккаунтах президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликован пост о WUF13

В мире

В Тегеране заявили, что ВС Ирана восстановились за время перемирия с США

Зеленский ответил на идею Мерца по «урезанному» членству Украины в ЕС

Медведев рекомендовал Пашиняну начинать переговоры о поставках американского СПГ

Лавров: Запад пытается растащить союзников России, включая Армению

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Володин выступил с жестким заявлением в адрес Пашиняна 

Россия потребовала от Кыргызстана отказаться от термина «колония» в учебниках истории

Джон Траволта удивил фанатов новым имиджем в Каннах - ФОТО

Украина нарастит количество и дистанцию дальнобойных ударов по объектам в России

Последние новости

Военные атташе посетили Государственную пограничную службу

Сегодня, 16:47

В Белом городе произошел оползень - ВИДЕО

Сегодня, 16:22

В Тегеране заявили, что ВС Ирана восстановились за время перемирия с США

Сегодня, 16:11

Зеленский ответил на идею Мерца по «урезанному» членству Украины в ЕС

Сегодня, 16:00

Президент Чехии: НАТО нужно «показать зубы», иначе Россия усилит провокации

Сегодня, 15:37

«Baku Call to Action»: новый вектор глобальной урбанистики и триумф азербайджанской дипломатии

Сегодня, 15:17

Медведев рекомендовал Пашиняну начинать переговоры о поставках американского СПГ

Сегодня, 15:02

В Турцию из Сирии доставлены 10 террористов ИГИЛ

Сегодня, 14:50

Лавров: Запад пытается растащить союзников России, включая Армению

Сегодня, 14:35

В рамках WUF13 было перевезено около 179 тысяч пассажиров

Сегодня, 14:30

Армия Израиля нанесла новые удары по Ливану

Сегодня, 14:10

«Нас обманули»: российские Z-пропагандисты ищут оправдание потере влияния на Кавказе

Сегодня, 13:50

Завтра в Баку воздух прогреется до 28 градусов тепла

Сегодня, 13:40

ADSEA внедрит новое поколение счётчиков с дистанционным считыванием и управлением

Сегодня, 13:30

Ильхам Алиев: Усилия Азербайджана по восстановлению постконфликтных территорий получили международное признание

Сегодня, 13:07

Ильхам Алиев поздравил всех участников WUF13 с успешным и результативным проведением форума

Сегодня, 12:45

Президент: Содержательные обсуждения на WUF13 завершились принятием двух важных документов

Сегодня, 12:35

В Баку пройдет летний фестиваль “Force of Love” 2026

Сегодня, 12:28

В 64 населенных пунктах Баку будет проведена централизованная канализационная система

Сегодня, 12:24

В аккаунтах президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликован пост о WUF13

Сегодня, 12:13
Все новости
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25