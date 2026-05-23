Зеленский ответил на идею Мерца по «урезанному» членству Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал предложение канцлера Германии Фридриха Мерца о предоставлении Киеву статуса «ассоциированного» члена Европейского Союза без права голоса.

В письме к руководству ЕС Зеленский назвал эту идею «несправедливой», ответив таким образом на предложение Мерца относительно возможного промежуточного формата интеграции Украины в ЕС.

«Было бы несправедливо, если бы Украина присутствовала в Европейском Союзе, но оставалась без права голоса», — подчеркнул украинский лидер.

Письмо было адресовано председателю Европейского совета Антониу Коште, президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и президенту Кипра Никосу Христодулидису, который сейчас председательствует в Совете ЕС.

Зеленский также отметил, что после смены власти в Венгрии появилось больше возможностей для продвижения переговоров о вступлении Украины в ЕС.

«Пришло время двигаться вперед в вопросе членства Украины полноценным и содержательным образом», — подчеркнул президент.

Глава государства поблагодарил европейских партнеров за поддержку во время войны и подчеркнул, что Украина фактически защищает всю Европу от российской агрессии.

«Мы защищаем Европу — полностью, а не частично, и не полумерами, — подчеркнул Зеленский. — Украина заслуживает справедливого отношения и равных прав в Европе».

Напомним, что Фридрих Мерц предложил предоставить Украине статус «ассоциированного члена» ЕС как промежуточный вариант между статусом кандидата и полноценным вступлением в блок. Идея предусматривает участие украинских представителей в саммитах и встречах Евросоюза, но без права голоса.

В Еврокомиссии заявили, что приветствуют дискуссию относительно будущего членства Украины, однако подчеркнули, что любые новые форматы расширения должны базироваться на принципе заслуг стран-кандидатов и не подменять полноценный процесс вступления в ЕС.

Источник: РБК-Украина

