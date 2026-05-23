В рамках WUF13 было перевезено около 179 тысяч пассажиров

В ходе 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), проходившей в Азербайджане, Агентством наземного транспорта Азербайджана (AYNA) было обеспечено комфортное, бесперебойное и безопасное транспортное обслуживание гостей и участников мероприятия автобусами марки Neoplan и электробусами.

Как сообщили в AYNA, в рамках WUF13 функционировали в общей сложности 9 HUB-центров, 2 конечных пункта и более 67 промежуточных остановок.

С начала транспортного обслуживания мероприятия (12-22 мая) между аэропортом, HUB-центрами и местом проведения форума автобусами было выполнено 10 220 рейсов и перевезено около 179 тыс. пассажиров. Всего к перевозкам было привлечено 180 автобусов.

Отмечается, что управление указанными маршрутами и выполнение транспортных операций контролировались в режиме 24/7 Мониторинговым центром AYNA. Для обеспечения транспортных операций были задействованы около 1500 сотрудников, включая водителей и членов Правления.