В Турцию из Сирии доставлены 10 террористов ИГИЛ

Национальная разведывательная организация Турции (MİT) провела в Сирии успешную операцию по захвату группы террористов ИГИЛ.

В рамках операции, скоординированной MİT с сирийскими спецслужбами, схвачены и доставлены в Турцию 10 боевиков ИГИЛ — выходцев из Турции, разыскиваемых по красному циркуляру Интерпола.

Согласно разведданным, задержанные причастны к многочисленным террористическим актам, совершенным в том числе в Турции.

Один из схваченных боевиков ИГИЛ — Омер Дениз Дюндар — связан с лицами, совершившими в 2015 году теракт на железнодорожном вокзале Анкары, в результате которого погибли 109 человек.

Решением судебных органов Турции в отношении террористов применена мера пресечения в виде ареста.

Источник: АЗЕРТАДЖ