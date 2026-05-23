 Президент Чехии: НАТО нужно «показать зубы», иначе Россия усилит провокации | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

Президент Чехии: НАТО нужно «показать зубы», иначе Россия усилит провокации

First News Media15:37 - Сегодня
Президент Чехии: НАТО нужно «показать зубы», иначе Россия усилит провокации

Президент Чехии Петр Павел в беседе с The Guardian призвал НАТО «показать зубы» в ответ на неоднократные попытки России проверить «решимость» альянса на его восточном фланге.

Павел призвал к «достаточно решительным, потенциально даже асимметричным» мерам в ответ на провокационное поведение Москвы в отношении альянса, иначе существует риск, что Кремль усилит свои действия.

В частности, он выразил разочарование «отсутствием решимости со стороны США в отношении давления на Россию», хотя и воздержался от прямой критики американского президента Дональда Трампа.

Павел считает, что после оккупации Крыма в 2014 году Москва изучила, как действует НАТО, и «развила стиль поведения, который почти достигает порога для применения статьи 5, но всегда держится чуть ниже этого уровня».

По его словам, российские военные руководители иногда смеялись над «параличом в принятии решений» альянсом.

«Когда я спрашивал их, почему они совершают эти провокационные действия в воздухе, близкие встречи или пролеты над боевыми кораблями в Черном или Балтийском морях, их ответ был: «Потому что мы можем». Именно такое поведение мы и допустили», – сказал чешский президент.

Павел подчеркнул, что если некоторые европейские лидеры «всегда отдают предпочтение дипломатическому решению, даже несмотря на то, что россияне не проявляют к этому никакой готовности», – НАТО рискует разделиться и потерять способность действовать.

«Россия, к сожалению, не понимает вежливого языка. Она в основном понимает язык силы, который в идеале сопровождается действиями… если нарушения воздушного пространства НАТО будут продолжаться, нам придется принять решение сбивать беспилотные или пилотируемые самолеты», – сказал он.

Павел подчеркнул, что если НАТО не будет реагировать на нарушения, с которыми сталкивается сейчас, «Россия, вероятно, усилит свои действия».

«В их доктрине есть положение «эскалация для деэскалации»… Я думаю, что все, что мы позволим, они будут пробовать все дальше и дальше», – считает он.

Также президент Чехии уверен, что лучшим моментом для усиления давления на Россию был бы прошлый год, когда она испытывала экономические и военные трудности, но американо-израильская война против Ирана помогла Москве, увеличить ее доходы от нефти.

Источник: Европейская правда

Поделиться:
350

Актуально

Мнение

«Baku Call to Action»: новый вектор глобальной урбанистики и триумф азербайджанской ...

В мире

Медведев заявил, что Пашинян рискует «больно приземлиться на за*ницу» из-за ...

Мнение

«Нас обманули»: российские Z-пропагандисты ищут оправдание потере влияния на ...

Общество

Завтра в Баку воздух прогреется до 28 градусов тепла

Политика

Военные атташе посетили Государственную пограничную службу

Президент Чехии: НАТО нужно «показать зубы», иначе Россия усилит провокации

В Турцию из Сирии доставлены 10 террористов ИГИЛ

Ильхам Алиев: Усилия Азербайджана по восстановлению постконфликтных территорий получили международное признание

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Азербайджанский теннисист попал в книгу рекордов Гиннесса

В Баку выпало почти в три раза больше месячной нормы осадков

Президенту Азербайджана присвоено звание почетного доктора Киевского вуза

Завтра часть Баку останется без газа

Последние новости

В Баку стартовал мемориал по легкой атлетике памяти Афгана Сафарова

Сегодня, 19:57

В Баку прошёл творческий вечер Натига Расулзаде - ФОТО

Сегодня, 19:31

Марко Рубио: Достигнут определенный прогресс в переговорах с Ираном

Сегодня, 19:14

Иран передал США два предложения по Ормузскому проливу

Сегодня, 18:52

В Берлине кладоискатель обнаружил 59 советских снарядов

Сегодня, 18:31

МИД Ирана: Атом и отмена санкций на переговорах с США обсуждаться пока не будут

Сегодня, 18:14

В Гяндже сотрудника театра спасли из затопленного ливнем подвала - ВИДЕО

Сегодня, 18:00

Медведев заявил, что Пашинян рискует «больно приземлиться на за*ницу» из-за двойной игры - ВИДЕО

Сегодня, 17:39

Франция закрыла въезд Бен-Гвиру из-за видео с унижением сторонников Палестины

Сегодня, 17:17

Спасатели МЧС извлекли зажатого в автомобиле пассажира после аварии в Масазыре - ВИДЕО

Сегодня, 17:00

Военные атташе посетили Государственную пограничную службу

Сегодня, 16:47

В Белом городе произошел оползень - ВИДЕО

Сегодня, 16:22

В Тегеране заявили, что ВС Ирана восстановились за время перемирия с США

Сегодня, 16:11

Зеленский ответил на идею Мерца по «урезанному» членству Украины в ЕС

Сегодня, 16:00

Президент Чехии: НАТО нужно «показать зубы», иначе Россия усилит провокации

Сегодня, 15:37

«Baku Call to Action»: новый вектор глобальной урбанистики и триумф азербайджанской дипломатии

Сегодня, 15:17

Медведев рекомендовал Пашиняну начинать переговоры о поставках американского СПГ

Сегодня, 15:02

В Турцию из Сирии доставлены 10 террористов ИГИЛ

Сегодня, 14:50

Лавров: Запад пытается растащить союзников России, включая Армению

Сегодня, 14:35

В рамках WUF13 было перевезено около 179 тысяч пассажиров

Сегодня, 14:30
Все новости
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25