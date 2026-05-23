Президент Чехии: НАТО нужно «показать зубы», иначе Россия усилит провокации

Президент Чехии Петр Павел в беседе с The Guardian призвал НАТО «показать зубы» в ответ на неоднократные попытки России проверить «решимость» альянса на его восточном фланге.

Павел призвал к «достаточно решительным, потенциально даже асимметричным» мерам в ответ на провокационное поведение Москвы в отношении альянса, иначе существует риск, что Кремль усилит свои действия.

В частности, он выразил разочарование «отсутствием решимости со стороны США в отношении давления на Россию», хотя и воздержался от прямой критики американского президента Дональда Трампа.

Павел считает, что после оккупации Крыма в 2014 году Москва изучила, как действует НАТО, и «развила стиль поведения, который почти достигает порога для применения статьи 5, но всегда держится чуть ниже этого уровня».

По его словам, российские военные руководители иногда смеялись над «параличом в принятии решений» альянсом.

«Когда я спрашивал их, почему они совершают эти провокационные действия в воздухе, близкие встречи или пролеты над боевыми кораблями в Черном или Балтийском морях, их ответ был: «Потому что мы можем». Именно такое поведение мы и допустили», – сказал чешский президент.

Павел подчеркнул, что если некоторые европейские лидеры «всегда отдают предпочтение дипломатическому решению, даже несмотря на то, что россияне не проявляют к этому никакой готовности», – НАТО рискует разделиться и потерять способность действовать.

«Россия, к сожалению, не понимает вежливого языка. Она в основном понимает язык силы, который в идеале сопровождается действиями… если нарушения воздушного пространства НАТО будут продолжаться, нам придется принять решение сбивать беспилотные или пилотируемые самолеты», – сказал он.

Павел подчеркнул, что если НАТО не будет реагировать на нарушения, с которыми сталкивается сейчас, «Россия, вероятно, усилит свои действия».

«В их доктрине есть положение «эскалация для деэскалации»… Я думаю, что все, что мы позволим, они будут пробовать все дальше и дальше», – считает он.

Также президент Чехии уверен, что лучшим моментом для усиления давления на Россию был бы прошлый год, когда она испытывала экономические и военные трудности, но американо-израильская война против Ирана помогла Москве, увеличить ее доходы от нефти.

