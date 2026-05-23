В Тегеране заявили, что ВС Ирана восстановились за время перемирия с США
Вооруженные силы Ирана восстановились за время объявленного перемирия в конфликте с США.
Об этом заявил спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф на встрече с находящимся с визитом в Тегеране командующим пакистанской армией фельдмаршалом Асимом Муниром.
По словам спикера, которые приводит агентство Nour News, ВС исламской республики «восстановились во время перемирия таким образом, что если <...> война начнется снова, она будет более разрушительной для Америки».
Асим Мунир прибыл в Тегеран в рамках посреднической миссии между Ираном и США в пятницу вечером. Как отмечало агентство IRNA, усилия Исламабада направлены на урегулирование имеющихся разногласий сторон, однако визит командующего «не означает достижения взаимопонимания на первоначальных условиях».
