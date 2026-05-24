Макрон и Лукашенко провели телефонный разговор впервые за четыре года

Президенты Беларуси и Франции Александр Лукашенко и Эмманюэль Макрон провели прямые телефонные переговоры впервые с февраля 2022 года.

По официальной информации пресс-службы белорусского лидера, беседа состоялась по инициативе французской стороны. В ходе телефонного разговора главы государств детально обсудили актуальные региональные проблемы, а также текущее состояние и перспективы взаимоотношений Беларуси с Европейским союзом и Францией в частности.

Этому звонку предшествовал телефонный разговор Эмманюэля Макрона с президентом Украины Владимиром Зеленским. Французский лидер связался с Киевом после масштабной ночной ракетной атаки на украинскую столицу, в результате которой погибли два человека и десятки мирных жителей получили ранения. В ходе беседы с Зеленским Макрон решительно осудил удары по гражданской инфраструктуре, при которых пострадали жилые массивы, школы, а также крупные культурные объекты, включая музей Чернобыля и Национальный художественный музей Украины.

Предыдущий телефонный контакт лидеров Франции и Беларуси состоялся через два дня после начала полномасштабных боевых действий в Украине — 26 февраля 2022 года. Тогда Париж призывал Минск потребовать вывода российских войск со своей территории и отказаться от размещения ядерного оружия, в то время как белорусская сторона охарактеризовала подобные требования как необоснованные, назвав сообщения о ядерном оружии фейком.