Макрон и Лукашенко провели телефонный разговор впервые за четыре года

First News Media17:39 - Сегодня
Президенты Беларуси и Франции Александр Лукашенко и Эмманюэль Макрон провели прямые телефонные переговоры впервые с февраля 2022 года.

По официальной информации пресс-службы белорусского лидера, беседа состоялась по инициативе французской стороны. В ходе телефонного разговора главы государств детально обсудили актуальные региональные проблемы, а также текущее состояние и перспективы взаимоотношений Беларуси с Европейским союзом и Францией в частности.

Этому звонку предшествовал телефонный разговор Эмманюэля Макрона с президентом Украины Владимиром Зеленским. Французский лидер связался с Киевом после масштабной ночной ракетной атаки на украинскую столицу, в результате которой погибли два человека и десятки мирных жителей получили ранения. В ходе беседы с Зеленским Макрон решительно осудил удары по гражданской инфраструктуре, при которых пострадали жилые массивы, школы, а также крупные культурные объекты, включая музей Чернобыля и Национальный художественный музей Украины.

Предыдущий телефонный контакт лидеров Франции и Беларуси состоялся через два дня после начала полномасштабных боевых действий в Украине — 26 февраля 2022 года. Тогда Париж призывал Минск потребовать вывода российских войск со своей территории и отказаться от размещения ядерного оружия, в то время как белорусская сторона охарактеризовала подобные требования как необоснованные, назвав сообщения о ядерном оружии фейком.

В Баку ожидаются дожди, грозы и до 24 градусов тепла

Лейла Алиева и Алена Алиева посетили Центр социальной реабилитации

При ракетном ударе по Киеву повреждено здание посольства Азербайджана

Баку предупреждает: тема сепаратизма получит симметричный ответ

Александр Стубб готов возглавить переговоры ЕС с Россией по Украине

Полиция Анкары силой вывела команду Озгюра Озеля из здания партии

Самвел Карапетян пообещал «усилить проблемы Азербайджана» в случае прихода к власти в Армении

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

В России объявили в международный розыск Гарри Каспарова

Франция закрыла въезд Бен-Гвиру из-за видео с унижением сторонников Палестины

Дочь Тюркан Шорай также задержана в ходе операции в отношении знаменитостей

Число погибших на угольной шахте в Китае возвросло до 90 - ОБНОВЛЕНО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
12 / 05 / 2026, 17:02
07 / 05 / 2026, 16:57
23 / 04 / 2026, 17:55
16 / 04 / 2026, 09:48
14 / 04 / 2026, 10:25