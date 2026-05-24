Ашраф Хакими и Усман Дембеле рискуют пропустить финал Лиги чемпионов против «Арсенала»

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими и нападающий Усман Дембеле могут не выйти на поле в решающем матче Лиги чемпионов УЕФА против лондонского «Арсенала», который запланирован на 30 мая в Будапеште.

По информации авторитетного французского издания L'Équipe, оба ключевых футболиста парижского гранда пропустили внутренний двусторонний тренировочный матч команды из-за проблем со здоровьем. С высокой долей вероятности правый защитник Ашраф Хакими не будет готов выйти в стартовом составе на финал. Марокканец получил травму бедра еще 28 апреля в первой полуфинальной игре против мюнхенской «Баварии» (завершившейся со счетом 5:4). Несмотря на то, что защитник в скором времени должен вернуться к общим тренировкам, сейчас он вынужден ограничиваться лишь индивидуальными занятиями на поле.

В свою очередь, вингер Усман Дембеле продолжает восстанавливаться по индивидуальной программе и проходить курс лечения после повреждения икроножной мышцы. В окружении французского нападающего сохраняют оптимистичный настрой относительно его готовности попасть в основной состав на игру с «Арсеналом». Тем не менее, спортивные аналитики отмечают: если Дембеле не сможет полноценно вернуться в общую группу на командную тренировку во вторник, 26 мая, его участие в финальном матче окажется под большим вопросом.