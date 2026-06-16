Стал известен соперник «Сабаха» в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов — ОБНОВЛЕНО

Футбольный клуб «Сабах» узнал своего соперника по первому квалификационному раунду Лиги чемпионов УЕФА.

Азербайджанский клуб сыграет с валлийским ТНС (The New Saints).

09:33

Сегодня станет известен соперник "Сабаха" в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА сезона 2026/2027.

Как сообщает Report, жеребьевка состоится в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).

Мероприятие начнется в 18:00 по бакинскому времени.

Матчи первого квалификационного раунда состоятся 7-8 и 14-15 июля.