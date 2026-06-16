Стал известен соперник «Сабаха» в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов — ОБНОВЛЕНО
Футбольный клуб «Сабах» узнал своего соперника по первому квалификационному раунду Лиги чемпионов УЕФА.
Азербайджанский клуб сыграет с валлийским ТНС (The New Saints).
09:33
Сегодня станет известен соперник "Сабаха" в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА сезона 2026/2027.
Как сообщает Report, жеребьевка состоится в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).
Мероприятие начнется в 18:00 по бакинскому времени.
Матчи первого квалификационного раунда состоятся 7-8 и 14-15 июля.
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