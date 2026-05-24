Александр Стубб готов возглавить переговоры ЕС с Россией по Украине
Президент Финляндии Александр Стубб заявил о готовности выступить представителем Евросоюза на возможных переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта.
Об этом он сказал в эфире финского телерадиовещателя Yle.
"Если вы спросите меня, то, вероятно, это тот вопрос, на который нельзя ответить отрицательно", - отметил Стубб.
Ранее сообщалось, что ЕС рассматривает кандидатуру финского лидера на роль переговорщика с Россией. По данным издания, в Европе идет подготовка к политическим переговорам с Москвой на высоком уровне и Стубб может сыграть в этом процессе центральную роль.
