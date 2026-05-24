В Кюрдамире 21-летняя девушка убита мужем из-за желания работать - ВИДЕО

В Кюрдамирском районе обнародованы подробности жестокого убийства 21-летней Ламии Исмаил гызы Башировой, которую, по предварительным данным, зарезал собственный супруг.

Трагедия произошла на улице Короглу. Как сообщила Baku TV мать погибшей девушки, причиной расправы стало категорическое нежелание супруга отпускать жену на работу. По ее словам, между молодыми людьми регулярно возникали конфликты на этой почве. Мужчина заявлял Ламии, что не позволит ей работать, угрожая расправой. Увидев, что супруга все же устроилась на работу в маркет, он выследил ее по дороге и напал с ножом. Окровавленное тело девушки на дороге обнаружили соседи.

Сотрудники районного отдела полиции оперативно задержали подозреваемого в совершении преступления — им оказался Натиг Араз оглы Баширов. Известно, что пара вступила в брак в 2024 году, у них остался полуторагодовалый ребенок. Тело погибшей передано на экспертизу, в настоящее время сотрудники прокуратуры Кюрдамирского района проводят расследование для установления всех обстоятельств случившегося.