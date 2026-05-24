Озгюр Озель порвал уведомление о выселении и покинул захваченную штаб-квартиру CHP - ВИДЕО

Бывший председатель турецкой оппозиционной Республиканской народной партии (CHP) Озгюр Озель демонстративно разорвал врученное ему уведомление с требованием покинуть офис и после столкновений сторонников с полицией был вынужден оставить заблокированную штаб-квартиру.

Скандал в Анкаре разгорелся после того, как Анкарский региональный суд отменил результаты партийного съезда от 4-5 ноября 2023 года. Данным решением Озгюр Озель был отстранен от должности председателя, а проигравший ему Кемаль Кылычдароглу — восстановлен в руководстве CHP. В ответ на это сторонники Озеля заблокировали центральный офис и силой препятствовали входу команды Кылычдароглу в здание.

В ситуацию вмешалась администрация Анкарской провинции, давшая полиции указание обеспечить доступ в штаб-квартиру, что привело к кратковременным столкновениям между правоохранителями и протестующими. Получив официальное требование о выселении, Озгюр Озель демонстративно разорвал уведомление и заявил, что не покинет объект. Однако позже экс-глава CHP вместе со своей командой все же оставил штаб-квартиру, заявив на выходе, что у партии не было штаб-квартиры в день ее основания, для успеха не нужно здание и не каждый, у кого есть здание, добивается успеха.