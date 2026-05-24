Китай запустил пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-23» к станции «Тяньгун» - ВИДЕО

Китайская Народная Республика осуществила успешный запуск пилотируемого космического корабля «Шэньчжоу-23» с тремя тайконавтами на борту, которые направляются к национальной орбитальной станции «Тяньгун».

По официальным данным Центрального телевидения Китая (CCTV) и Управления программы пилотируемых космических полетов КНР (CMSA), старт состоялся 24 мая в 23:08 по пекинскому времени (18:08 по бакинскому времени) с космодрома Цзюцюань, расположенного на северо-западе страны. Для вывода корабля на орбиту была использована ракета-носитель «Чанчжэн-2F Y23» (Long March-2F). Данный старт стал 40-м полетом в рамках китайской пилотируемой программы и седьмой по счету миссией на этапе эксплуатации орбитального комплекса.

В состав экипажа вошли командир Чжу Янчжу, а также Чжан Чжиюань и специалист по полезной нагрузке Ли Цзяин. Примечательно, что Ли Цзяин стала первым в истории представителем Гонконга, принимающим участие в китайской космической миссии. После выхода на заданную орбиту «Шэньчжоу-23» проведет автоматическое сближение и стыковку с радиальным узлом основного модуля «Тяньхэ». На борту станции экипаж проведет ротацию с тайконавтами миссии «Шэньчжоу-21», находящимися в космосе уже более 200 дней. Одной из ключевых задач новой экспедиции станет подготовка к лунной программе КНР: в рамках текущей миссии один из членов экипажа впервые проведет на орбите целый год для изучения долгосрочного влияния микрогравитации на организм человека.