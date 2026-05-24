Возле Белого дома произошла стрельба - ПОДРОБНОСТИ

Возле Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба, после чего сотрудники Секретной службы США временно удалили журналистов с Северной лужайки и усилили меры безопасности.

По данным CNN, Секретная служба проверяла сообщения о выстрелах на пересечении 17-й улицы и Пенсильвания-авеню, расположенном рядом с комплексом Белого дома. После инцидента вооруженные агенты были замечены на Северной лужайке, а помещение для пресс-брифингов временно заблокировали.

Корреспондент DC News Now Крис Флэнэган сообщил, что во время происшествия президент США Дональд Трамп находился в Белом доме. Впоследствии PBS со ссылкой на своего корреспондента Лиз Лендерз передала, что глава государства не пострадал и находится в безопасности.

По информации Fox News, инцидент у Белого дома исчерпан, а вооруженный человек нейтрализован. Телеканал отметил, что он не смог проникнуть на охраняемую территорию резиденции президента США и лишь приблизился к ее периметру.

Отмечается, что вооруженный пистолетом человек произвел не менее трех выстрелов. Секретная служба США открыла ответный огонь по злоумышленнику, он был нейтрализован.

Телеканал CBS сообщил, что стрелявший выжил, он госпитализирован в критическом состоянии, а пострадавший прохожий - в тяжелом Позднее Секретная служба сообщила, что врачи в медучреждении констатировали смерть устроившего стрельбу.

Газета New York Post отмечает, что начавший стрельбу 21-летний темнокожий мужчина имел психические отклонения и считал себя Иисусом Христом.