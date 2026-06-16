Мать скончавшейся звезды «Клюквенного щербета»: Когда я вошла в комнату, увидела, что у нее изо рта выделяется неприятная жидкость

Скончавшаяся в возрасте 35 лет актриса Эдже Иртем, сыгравшая роль Ишыл в популярном турецком сериале "Клюквенный щербет" стала предметом расследования, которое продолжается в Турции.

Окончательная причина её смерти будет установлена после завершения судебно-медицинской экспертизы.

Как сообщают турецкие СМИ, по словам адвоката актрисы Угура Гёккойюна, Иртем скончалась в доме, находясь вместе с матерью. По предварительной версии, причиной смерти мог стать сердечный приступ, однако точный вывод будет сделан после вскрытия. Он также выразил соболезнования семье и поклонникам актрисы, отметив, что результаты экспертизы будут опубликованы дополнительно.

Тем временем в эфире программы «Cansu Canan ile Yeni Sayfa» на телеканале Show TV были обнародованы показания матери актрисы Нурие Иртем.

В своих показаниях Нурие Иртем рассказала следующее: «В 17:51 мы пошли праздновать день рождения дочери в заведение, расположенное на той же улице, где находится наш дом. Мы вместе ели торт и весело проводили время. В 20:36 мы вернулись домой. Я уложила дочь в постель после того, как она приняла антидепрессант, поскольку она была в состоянии алкогольного опьянения. Ночью я слышала, как она вставала в туалет и возвращалась обратно. Утром я позвала её на завтрак, но она не ответила. Когда я вошла в её комнату, я увидела, что изо рта выделяется неприятная жидкость. Она употребляла много алкоголя и одновременно принимала сильные антидепрессанты», — говорится в показаниях.

Отметим, что причина смерти будет установлена после завершения экспертизы, которую проведёт Институт судебной медицины.

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