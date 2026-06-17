Сборная Франции уверенно стартовала на ЧМ-2026, обыграв Сенегал

Сборная Франции успешно начала выступление на чемпионате мира 2026 года, обыграв команду Сенегала в матче группы I.

Поединок, прошедший в Нью-Джерси, завершился победой французов со счетом 3:1.

В первой половине встречи зрители голов не увидели. После перерыва инициативу взяли французы: на 66-й минуте отличился Килиан Мбаппе, открыв счет. За восемь минут до конца основного времени преимущество своей команды увеличил Брэдли Баркола.

Самые яркие события пришлись на компенсированное время. На 90+5-й минуте Ибраим Мбайе подарил Сенегалу надежду, сократив разрыв в счете, однако уже через минуту Мбаппе забил свой второй мяч в матче и поставил точку в противостоянии.

В итоге Франция одержала уверенную победу со счетом 3:1 и набрала первые три очка на турнире. В квартете I также выступают сборные Норвегии и Ирака.