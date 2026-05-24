Российские войска в ночь на воскресенье, 24 мая, массированно атаковали территорию Украины.

Большинство сообщений об ударах поступает из Киева и области.

В Шевченковском районе в центральной части столицы один человек погиб после того, как беспилотный летательный аппарат попал в 9-этажный жилой дом, заявил мэр Киева Виталий Кличко. По предварительным данным, пострадали не менее 21 человека, отметил он. По его словам, 13 человек госпитализированы, трое раненых находятся в тяжелом состоянии.

Мэр рассказал и о других попаданиях дронов в жилые здания в нескольких районах города. Так, в Шевченковском районе беспилотник попал в многоэтажку на уровне третьего и четвертого этажей, в Оболонском районе на севере Киева - в 16-этажный жилой дом на уровне 12-13-го этажей, а в Соломенском районе в западной части города БПЛА попал в 24-этажный жилой дом на уровне 20-го этажа.

Кроме того, в разных районах Киева и пригородах зафиксировано падение обломков дронов и ракет, которое привело к пожарам, сообщил Кличко.

Если удар ракетой "Орешник" подтвердится, он станет третьим зафиксированным случаем применения этой баллистической ракеты российскими войсками с начала войны в Украине.