В Турции произошло сильное землетрясение

В районе Саимбейли турецкой провинции Адана в 04:26 по местному времени произошло землетрясение магнитудой 4,9.

Об этом проинформировало Управление по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции.

Отмечается, что эпицентр подземных толчков был зафиксирован в районе Саимбейли. Очаг землетрясения залегал на глубине 8,6 километра.

"После землетрясения магнитудой 4,9, которое также ощущалось в провинциях Кахраманмараш, Османие, Кайсери и Нигде, на данный момент каких-либо негативных последствий не зафиксировано. Оценочные работы на местах продолжаются. Выражаем самые добрые пожелания гражданам, оказавшимся в зоне воздействия", - говорится в сообщении.

