Развиваются отношения между Милли Меджлисом Азербайджана и Конгрессом США

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова 17 июня встретилась с находящимся с визитом в нашей стране членом Палаты представителей Конгресса США Абрахамом Хамаде.

Как сообщили в отделе прессы и связей с общественностью парламента, на встрече состоялся обмен мнениями по американо-азербайджанским отношениям. Отмечалось, что связи между двумя странами в последнее время развиваются на высоком уровне. Эти отношения построены на основах, служащих взаимному уважению, общим интересам, миру, безопасности и прогрессу.

Касаясь роли США и Президента Дональда Трампа в поддержке мира и стабильности в нашем регионе, председатель Милли Меджлиса отметила в этом контексте Вашингтонский саммит и его успешные результаты. Было сообщено, что в Милли Меджлисе Азербайджана была организована специальная сессия по этому поводу.

В ходе беседы подчеркивалось важное значение парафирования мирного соглашения в Вашингтоне и подписания трехсторонней Совместной декларации с точки зрения восстановления мира и стабильности в регионе. В то же время отмечалось, что коридор TRIPP внесет важный вклад в развитие региональных транспортных связей, углубление мира и сотрудничества в регионе.

Председатель Милли Меджлиса довела до внимания историческое значение недавних визитов Президента Ильхама Алиева в Вашингтон и встреч главы Азербайджанского государства с Президентом Дональдом Трампом с точки зрения развития двусторонних связей. Также отмечалась важная роль подписания «Хартии о стратегическом партнерстве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Соединенных Штатов Америки» во время визита Вице-президента Джей Ди Вэнса в нашу страну с точки зрения дальнейшего расширения наших отношений.

Член Палаты представителей Конгресса США А. Хамаде выразил благодарность за оказанное высокое гостеприимство и высказал желание видеть спикера парламента Азербайджана в Конгрессе США.

В ходе беседы он, касаясь важности американо-азербайджанских связей, отметил развитие отношений по различным направлениям в настоящее время. По его словам, Азербайджан является страной, имеющей особое значение как с точки зрения своего географического положения, так и с точки зрения роли, которую он играет в международном сотрудничестве.

Гость также подчеркнул укрепление мира в регионе и коснулся важности мира между Азербайджаном и Арменией.

С. Гафарова в ходе беседы высоко оценила подписание Президентом Дональдом Трампом меморандума о продлении срока приостановки действия 907-й поправки к «Акту о поддержке свободы» и отметила, что это служит содействию практическому сотрудничеству в сферах, представляющих взаимный интерес для наших стран. Председатель Милли Меджлиса высоко оценила деятельность членов Конгресса, выступающих с инициативами по укреплению двусторонних связей и устранению препятствий, которые на данный момент не отражают реалии партнерства между нашими странами, и подчеркнула в этом контексте значимость того, что А. Хамаде является соавтором законопроекта об отмене 907-й поправки к «Акту о поддержке свободы», выдвинутого в Конгрессе США.

Она также коснулась мирной повестки дня между Азербайджаном и Арменией, отметив четыре проведенные ею встречи с председателем парламента Армении.

В ходе беседы С. Гафарова также проинформировала гостя об истории демократического развития нашей страны, существующей в Азербайджане мультикультурной среде и традициях толерантности, а также деятельности Милли Меджлиса, его сотрудничестве с парламентами зарубежных стран и международными парламентскими организациями и по другим темам, представляющим интерес.

На встрече также было затронуто развитие отношений между Милли Меджлисом Азербайджана и Конгрессом США.