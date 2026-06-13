Джейхун Байрамов обсудил с Беном Блэком реализацию проекта TRIPP - ФОТО

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главным исполнительным директором Международной финансовой корпорации развития США (DFC) Беном Блэком.

Стороны обсудили перспективы азербайджано-американского сотрудничества в энергетике, транспорте и транзите, высоких технологиях и инвестициях. Также затронута роль Азербайджана в связях между Европой и Центральной Азией, вопросы портовой и логистической инфраструктуры, энергетической безопасности и региональных транспортных проектов.

На встрече было отмечено значение Вашингтонского саммита 2025 года в развитии отношений Азербайджана и США. Достигнутые на нем договоренности стали основой для расширения сотрудничества. В данном контексте стороны также отметили важную роль Хартии стратегического партнерства между двумя государствами, охватывающей такие отрасли, как экономика, энергетика, транспорт, высокие технологии и безопасность.

В рамках встречи обсуждалась реализация проекта TRIPP, который обеспечит беспрепятственное сообщение между основной частью Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой.

Источник: Report