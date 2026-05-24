Пашинян: Начала функционировать ж/д Ахалкалаки - Карс

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о начале функционирования железной дороги Ахалкалаки - Карс.

"Рад объявить, что железная дорога Ахалкалаки - Карс, как и железная дорога Азербайджана, отныне открыта для экспорта и импорта в Армению. Это большое событие в экономической жизни нашей страны. Благодарю партнеров из Турции и Грузии", - написал Пашинян в Facebook.

Он уточнил, что на сегодня Армения имеет железнодорожное сообщение с РФ через территории Грузии и Азербайджана, а также через Россию и Казахстан - с Китаем. Теперь к этим направлениям присоединился маршрут через Грузию и Турцию, обеспечивающий связь в том числе с Европейским союзом.

Помимо этого, глава армянского правительства указал, что в скором времени ожидается запуск прямого железнодорожного сообщения между Арменией и Турцией, Арменией и Азербайджаном, а впоследствии - через Нахчыван - между Арменией и Ираном. "Мы станем свидетелями этих событий в ближайшем будущем в результате реализации проекта TRIPP", - подчеркнул Пашинян.

