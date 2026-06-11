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Пашинян: Представьте, мы ездим по территории Азербайджана, они ездят по Армении

First News Media14:28 - Сегодня
Пашинян: Представьте, мы ездим по территории Азербайджана, они ездят по Армении

Премьер-министр Никол Пашинян заверил, что войны не будет, власти Армении всеми силами будут защищать мир.

Об этом он заявил на брифинге.

По его словам, один из путей институционализации мира реализация проекта «маршрут Трампа». В рамках проекта точно будет железная дорога, автомобильная дорога и линия электропередачи. Нефте- и газопровод под вопросом, они больше касаются партнеров, сообщил Пашинян.

«Эти три составляющих уже мир. Представьте, мы ездим по территории Азербайджана, они ездят по Армении. Поезда едут. Это мир», - заявил Пашинян. При этом работа над подписанием и ратификацией мирного договора продолжится, добавил он.

«В целом все усилия будут направлены на то, чтобы закрыть тяжелую страницу. Что касается делимитации, то процесс продолжится. Развивается двусторонняя торговля. Уверен, что это направление будет развиваться», - отметил Пашинян.

Источник: news.am

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