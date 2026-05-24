Игрок «Спартака» случайно разбил завоеванный Кубок России во время празднования победы - ВИДЕО

First News Media22:14 - 24 / 05 / 2026
Полузащитник московского «Спартака» Пабло Солари нечаянно разбил вдребезги хрустальный трофей Кубка России меньше чем через час после победы команды над «Краснодаром» в Суперфинале.

Инцидент произошел прямо во время бурного празднования завоевания титула на поле стадиона «Лужники». Аргентинский легионер, ставший автором единственного гола «красно-белых» в основное время встречи, резким движением поднял Кубок над головой. В этот момент от конструкции отвалилась вся нижняя часть, а стеклянная крышка трофея рухнула на газон и разлетелась на мелкие детали.

Напомним, что Суперфинал Кубка России завершился триумфом москвичей. Основное время игры закончилось ничьей со счетом 1:1 благодаря точным ударам Пабло Солари на 37-й минуте и Дугласа Аугусто на 57-й минуте. Обладатель трофея определился в серии послематчевых пенальти, где точнее оказались футболисты «Спартака» — 4:3.

