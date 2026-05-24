Глава МИД Пакистана: В переговорах США и Ирана достигнут значительный прогресс

Значительный прогресс был достигнут в переговорном процессе по урегулированию конфликта между США и Ираном. Об этом заявил глава МИД Пакистана Исхак Дар.

"Мы высоко оцениваем лидерство президента [США Дональда] Трампа и его приверженность диалогу и дипломатии, а также вице-президента [США] Джей Ди Вэнса, государственного секретаря Марко Рубио и всей американской команды <...>, чья постоянная вовлеченность [в процесс] помогла добиться значительного прогресса в текущих переговорах", - написал Дар в X.

Он также выразил благодарность иранскому руководству за стремление к урегулированию разногласий мирным путем.

Источник: ТАСС