Милли Меджлис: Франция продолжает гибридные атаки на Азербайджан

Временная комиссия Милли Меджлиса против внешних вмешательств и гибридных угроз (Коммисия) распространила заявление в связи с гибридными угрозами Франции в отношении Азербайджана.

АЗЕРТАДЖ представляет текст заявления:

«Временная комиссия Милли Меджлиса против внешних вмешательств и гибридных угроз (Комиссия) в результате проведенных в рамках своих полномочий мониторингов и эмпирических исследований установила, что деятельность Французской Республики против Азербайджанской Республики, включающая широкий спектр компонентов гибридных угроз, по-прежнему продолжается.

В частности, после Победы Азербайджана в Отечественной войне 2020 года французская сторона, выходя за рамки дипломатического поля, пытается создавать гибридные угрозы против нашей страны с использованием различных средств, платформ и инструментов с целью обеспечения своих противоречащих международному праву интересов в регионе.

Заявления, наносящие ущерб хрупкому мирному процессу между Азербайджаном и Арменией, односторонние позиции, озвучиваемые в международных институтах, а также продолжающиеся тенденции в французских медиа и судебно-правовой системе дают основания утверждать, что эти угрозы направлены на вмешательство во внутренние дела Азербайджана, оказание влияния на внешнеполитический курс государства, ослабление его позиций на международной арене и подрыв стабильности в регионе.

Гибридные угрозы со стороны французского государства и связанных с ним акторов в основном охватывают следующие направления:

• Lawfare, то есть, оказание давления посредством правовых механизмов. Речь идет о принятии обеими палатами французского парламента (Сенатом и Национальным собранием) с ноября 2020 года ряда резолюций, направленных против Азербайджана и противоречащих суверенитету и территориальной целостности нашей страны;

Хотя юридическая сила этих документов ограничена, они принимаются с целью формирования аналогичных подходов в отношении Азербайджана в других странах, где влияние Франции и армянского лобби является значительным. Подобные односторонние и предвзятые документы парламентов служат формированию негативного имиджа нашей страны на международной арене, ослаблению наших законных позиций и созданию искусственной напряженности в регионе вместо содействия миру и стабильности.

• Активная антиазербайджанская деятельность в международных организациях и институтах, а также на региональных площадках;

После Второй Карабахской войны некоторые государственные деятели Франции, дипломаты, парламентарии и общественные деятели предпринимали попытки добиться принятия решений и документов, противоречащих интересам Азербайджана, используя такие платформы, как ООН и ее структуры, институты Европейского Союза (в особенности Европейский парламент), Совет Европы, Парламентская ассамблея Совета Европы, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также Международная организация Франкофонии.

Эти шаги предпринимались с целью изоляции Азербайджана, подрыва его международного авторитета и отстранения от отдельных форматов международного сотрудничества, несмотря на то, что действия нашей страны соответствовали нормам международного права.

• Формирование негативного образа Азербайджана в французских медиа;

Создание негативного образа Азербайджана во французских средствах массовой информации уже приобрело системный характер. Только в течение мая и июня во французской прессе было опубликовано около 40 антиазербайджанских материалов и подготовлены десятки телерепортажей, что свидетельствует об интенсивности негативной пропаганды. Распространяя предвзятую, основанную на фальсификациях и носящую дезинформационный характер информацию об Азербайджане, французские СМИ превратились в один из важных фронтов гибридных угроз.

• Прямое вмешательство во внутренние дела Азербайджана посредством предоставления в французских медиа односторонней трибуны радикальным оппозиционерам;

В французских медиа широко публикуются статьи и интервью отдельных представителей радикальной оппозиции, не обладающих значительным политическим весом ни внутри Азербайджана, ни за его пределами. Тем самым создаются условия для искажения реальной ситуации в нашей стране и распространения призывов, направленных на введение французской общественности в заблуждение.

Эти действия, которые под предлогом свободы медиа фактически нацелены на стимулирование деятельности радикальных сил против азербайджанской государственности, призваны подорвать внутреннюю стабильность, создать социальную напряженность и поляризацию в стране. То, что в подобных материалах, вопреки принципам объективной журналистики, не предоставляется место официальной позиции Азербайджана или альтернативным точкам зрения, еще раз подтверждает, что данная деятельность ведется сознательно и направлена на формирование негативного общественного мнения об Азербайджане во французском обществе.

• Использование в качестве инструментов гибридных угроз радикально настроенных лиц азербайджанского происхождения, обосновавшихся во Франции под видом политических беженцев;

Единственной целью постоянной поддержки таких лиц со стороны официальных и неофициальных кругов Франции, искусственного и многолетнего продвижения темы о якобы «нарушенных правах» этих людей, а также выдвижения политически мотивированных обвинений под прикрытием демократических ценностей является представление Азербайджана «репрессивным режимом» и подрыв доверия к нашему государству.

• Проведение антиазербайджанской деятельности при координации армянского лобби;

Антиазербайджанская деятельность некоторых французских государственных деятелей, парламентариев и руководителей органов местного самоуправления (мэров), находящихся под влиянием сильного армянского лобби во Франции, носит систематический характер. Французские политики, находясь под воздействием армянского лобби, обладающего значительными политическими и экономическими связями, нередко занимают проармянскую позицию и осуществляют скоординированную деятельность против Азербайджана как в рамках Евросоюза, так и международных организациях.

Такая деятельность направлена на подрыв международно признанного суверенитета и территориальной целостности Азербайджана и создает серьезную напряженность в двусторонних отношениях между Азербайджаном и Францией.

• Организация кампаний проармянскими группами, финансируемыми Францией международными НПО, «правозащитными» организациями и сетями «расследовательских журналистов»;

Одним из наиболее распространенных и эффективных элементов гибридных угроз являются информационные кампании, проводимые через посредством традиционных и социальных медиа. Указанные группы, поддерживаемые Францией напрямую или косвенно, организуют на интернет-платформах масштабные кампании по различным антиазербайджанским темам.

В рамках этих кампаний распространяются фейковые новости, искаженные факты и материалы провокационного характера. Их целью является нанесение ущерба международному имиджу страны и формирование недоверия к государственным институтам Азербайджана.

К данным кампаниям также подключаются сети ботов и фальшивые аккаунты, посредством которых предпринимаются попытки манипулирования международным общественным мнением в отношении Азербайджана.

• Шпионская деятельность Франции в Азербайджане;

Франция в рамках своей стратегии гибридных угроз также занималась разведывательной деятельностью, направленной на подрыв отношений между нашими странами. Эта незаконная деятельность была ориентирована на оказание влияния на процессы в регионе, изучение внутриполитической ситуации Азербайджана, его экономического развития, военного потенциала и стратегических интересов, а также на создание агентурных сетей из граждан Азербайджана и других государств.

Цель этих действий состоит в распространении дезинформации внутри страны, создании недовольства среди отдельных групп населения и проведении иных операций, способных дестабилизировать ситуацию.

• Поставки вооружений Армении и поддержка миссии ЕС в Армении (EUMA);

Активные поставки Францией вооружений Армении, а также ее прямая поддержка миссии ЕС в Армении (EUMA), которая, по утверждению комиссии, в основном занимается разведывательной деятельностью, рассматриваются как шаги, направленные на изменение военного баланса на Южном Кавказе, усиление напряженности и препятствование мирному процессу.

Подчеркивается, что, оказывая прямую поддержку EUMA и фактически превращая ее в собственный инструмент, Франция способствует реализации своих интересов в регионе. Подробная информация по данному вопросу содержится в специальном исследовании комиссии под названием «Гибридная атака под названием «миротворческая миссия» на стабильность на Южном Кавказе», представленном 24 апреля 2025 года.

(https://meclis.gov.az/documents/EUMA_aprel_2025.pdf)

Также следует отметить, что комиссия Милли Меджлиса против внешних вмешательств и гибридных угроз в координации с соответствующими государственными структурами успешно продолжает реализацию ответных мер, направленных на нейтрализацию воздействия гибридных угроз со стороны Франции. Результатом этих мер, а также неудачных попыток Франции является то, что французская сторона каждый раз прибегает к новым недружественным действиям в отношении Азербайджана и выдвигает необоснованные обвинения на различных международных площадках.

Учитывая изложенное, Комиссия считает необходимым обратиться напрямую не к государственным и правительственным должностным лицам Франции, а к французскому народу.

Перечисленные факты, по мнению комиссии, свидетельствуют о том, что ряд французских политиков и государственных структур предпочитают создавать в лице Азербайджана образ «внешнего врага», чтобы скрыть растущее недоверие общества к политическому управлению и отвлечь внимание от серьезных социально-экономических проблем внутри страны. Кроме того, в рамках непрозрачных связей с армянским лобби они осуществляют в отношении Азербайджана действия, не соответствующие правовым и этическим нормам.

Азербайджанский народ всегда считал французский народ своим другом и будет придерживаться этой позиции впредь. На протяжении всей истории своей независимости Азербайджанское государство неизменно заявляло о готовности выстраивать отношения с Французской Республикой на основе дружбы, сотрудничества и взаимного уважения.

Французское общество должно знать, что подобная недружественная деятельность его правительства и действия во внешней политике не только не приносят Франции политических и экономических дивидендов, но, напротив, наносят ущерб ее международному имиджу и еще больше подрывают ее репутацию».