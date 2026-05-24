Британия и Франция отвергли предложение Рютте о выделении 0,25% ВВП для Украины

Великобритания и Франция официально отвергли предложение генерального секретаря НАТО Марка Рютте о ежегодном выделении 0,25% от своего валового внутреннего продукта (ВВП) на оказание военной помощи Украине.

По информации газеты The Sunday Telegraph со ссылкой на собственные дипломатические источники, аналогичную позицию заняли также Испания, Италия и Канада, которые ответили отказом на данную инициативу. Как отмечается в опубликованной статье, генсек Североатлантического альянса рассчитывал, что это предложение будет официально одобрено странами-участницами в ходе предстоящего саммита НАТО, проведение которого запланировано на 7-8 июля.

Источник: The Sunday Telegraph