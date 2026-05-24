Восемь стран жестко осудили действия израильского министра против активистов Global Sumud

Главы министерств иностранных дел восьми государств, включая Турцию, Египет и Саудовскую Аравию, выступили с совместным заявлением, в котором решительно осудили действия министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира в отношении правозащитников из организации Global Sumud.

Официальный документ подписали министры иностранных дел Турции, Египта, Индонезии, Иордании, Пакистана, Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. В заявлении подчеркивается, что агрессивное обращение израильского чиновника с мирными палестинскими и международными активистами, выступающими против сноса домов и конфискации земель на Западном берегу реки Иордан, подрывает международное право и усугубляет гуманитарный кризис в регионе. Дипломаты призвали мировое сообщество незамедлительно вмешаться, чтобы защитить права правозащитных организаций и остановить систематическое давление на активистов.